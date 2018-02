Kinderen planten zelf boompjes 24 februari 2018

Achter de Bremstraat in Noorderwijk kwamen gisteren 145 leerlingen van Basisschool 't Klavertje samen om jonge boompjes aan te planten om zo een nieuw buurtbos vorm te geven.





"De kinderen planten winterlindes, zomereiken, boskersen en haagbeuken", luidt het bij de Bosgroep Zuiderkempen. "Het is belangrijk om ze erbij te betrekken, als ze zelf een boom planten dragen ze later misschien beter zorg voor het milieu en hechten ze meer waarde aan een bos." Op de plaats waar het nieuwe buurtbos komt stond eerst een dennenbos. "Sommige bomen begonnen al richting de tuinen van de buren te hangen wat nogal gevaarlijk was", vertelt schepen Mien Van Olmen. "Nu werken we met natuurlijke bosranden om dat te voorkomen." De kinderen waren dolenthousiast en gingen flink en snel te werk. "Een bos dient om kampen in te bouwen en daar zitten veel dieren", luidde het bij de kinderen. De buurtbewoners mochten normaal vandaag de andere bomen planten, maar door de vrieskou kan dit helaas niet plaatsvinden. Er wordt nog naar een andere datum gezocht. (MVBO)