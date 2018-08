Kinderen op verkeerskamp bij politie 14 augustus 2018

Geen zomervakantie zonder kampen. In Herentals krijgen kinderen deze week een alternatief voorgeschoteld voor de traditonele sport- of jeugdkampen.





De lokale politie Neteland organiseert er voor het eerst een verkeerskamp. "Kinderen maken tijdens het kamp op een speelse en leuke manier kennis met het verkeer. Ze kunnen ook laten zien hoe behendig ze zijn op de fiets", klinkt het bij de politie. "We organiseren het verkeerskamp in samenwerking met de sportdienst. De kinderen doen een halve dag leuke activiteiten in de sporthal Vossenberg in Herentals. De rest van de dag worden ze ondergedompeld in een fietswereld op ons verkeerseducatief centrum." Het verkeerskamp duurt nog tot en met vrijdag. Enkele tientallen kinderen hebben zich ervoor ingeschreven. (JVN)