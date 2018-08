Kinderen niet meer mee met schoolbus EEN WEEK VOOR START MOETEN OUDERS OP ZOEK NAAR OPLOSSING TOON VERHEIJEN

29 augustus 2018

02u45 0 Herentals Een aantal ouders van kinderen van basisschool De Vesten kregen gisteren de melding dat hun zoon of dochter vanaf maandag niét moet rekenen op een zitje in de schoolbus. Enkel de kinderen die volgens de wetgeving recht hebben op vervoer, worden nog opgehaald. "Onze dochter zal naar een andere school moeten", klinkt het bij Bert Petré, vader van Lente.

Lente Petré zit al sinds de eerste kleuterklas op De Vesten en zou normaal gezien maandag 3 september naar het eerste leerjaar gaan. Dat deed ze altijd met de bus omdat haar papa om 6.30 uur naar het werk moet vertrekken in Antwerpen en mama een zelfstandige onthaalmoeder is die andere ouders al van 7 uur uit de nood helpt. "Het was daarom ook dat we destijds voor De Vesten kozen", zegt papa Bert Petré. "Het was niet ideaal, want uiteindelijk moest ze 's morgens al om 7 uur de bus nemen en was ze 's avonds pas om 17 uur thuis. Zwaar voor een kleuter, maar in combinatie met de jobs wel het meest aangewezen. Nu plots een week voor de start van de school krijgen we telefoon dat Lente niet meekan. We hebben momenteel echt geen alternatief. Het zal dus een andere school worden."





Vier kilometer

De familie Petré is niet meteen gelukkig met de situatie. "Er is een bus afgeschaft en over de criteria waaraan je dan wel moet voldoen om een plaats op de overgebleven bus te krijgen, weten we niets", zegt Bert Petré. "Een andere school kiezen is niet leuk voor Lente, maar zal waarschijnlijk wel moeten. Carpoolen is niet echt een oplossing, want wij kunnen als ouders van Lente niét mee carpoolen. Het stoort ons echt enorm dat dit minder dan één week voor de start van de school gebeurt, zonder de nodige communicatie. En zelfs zonder een overgangsperiode te voorzien. Dit moet voor ons en misschien ook voor anderen toch eens herbekeken worden. Ik weet dat we net buiten de vier kilometer vallen (3,8 kilometer in hun geval) die de school wettelijk zou verplichten Lente op te halen, maar toch hopen we dat het herbekeken kan worden."





Vervangen te duur

Directrice Carine Geyselings beseft dat het niet leuk is voor de ouders. "Op het einde van vorig schooljaar hebben we laten weten dat een van de twee bussen niet meer gebruikt kon worden, maar we wisten toen nog niet wie er wel of niet zou mee kunnen", zegt Carine Geyselings. "De voorbije week hebben we verschillende keren testen gedaan. En meermaals. We kunnen gewoon niet langer iedereen ophalen. Anders moeten we al om 6 uur vertrekken en dat kan ook niet. We betreuren het ook, maar het kan gewoon niet anders. We hebben de ene bus moeten afdanken omdat die echt versleten was. Vervangen is gewoon te duur. Daarom kiezen we ervoor om enkel nog de kinderen die boven de vier kilometer wonen op te halen. Dat is wettelijk zo bepaald. Voor de welbepaalde familie is dat niet het geval."