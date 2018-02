Kijken naar sterren op Dorpsplein 23 februari 2018

ASH Polaris, de vereniging voor amateursterrenkundigen uit Herentals, neemt opnieuw deel aan de nationale sterrenkijkdagen. Op vrijdag 23 en zaterdag 24 februari is iedereen welkom op het Dorpsplein in Morkhoven, waar vanaf 19 uur de telescopen staan opgesteld om naar de sterren te kijken. In het Dorpshuis, Dorp 12, is iedereen welkom om doorlopend te komen luisteren naar verhalen over sterrenbeelden uit andere culturen. (TJH)