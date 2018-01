Kettingbotsing met drie vrachtwagens en bestelwagen 30 januari 2018

02u55 0 Herentals Op de E313 richting Antwerpen, ter hoogte van Herentals-West, gebeurde er gisterenochtend een ongeval waarbij drie vrachtwagens en een bestelwagen betrokken waren. Het ongeval zorgde voor heel wat hinder, maar er vielen geen gewonden.

Het ongeval gebeurde iets voor 8 uur. Om een nog onduidelijke reden vond een kettingbotsing plaats tussen drie vrachtwagens en een bestelwagen. Een van de vrachtwagenchauffeurs zat gekneld in zijn voertuig en moest door de brandweer bevrijd worden. Als bij wonder kwam hij er zonder kleerscheuren vanaf. De bestelwagen en een van de vrachtwagens moesten worden getakeld, wat heel wat hinder veroorzaakte op de autosnelweg. Het verkeer moest een tijdlang over de pechstrook richting Antwerpen rijden. Pas om 10.30u waren alle rijstroken weer vrij. (WDH)