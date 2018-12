Kerstmarkt in ‘De Smisse’ Jef Tegenbos

10 december 2018

De Brigands, de oud-scoutsvereniging van Herentals, organiseert op zondag 16 december zijn achtste kerstmarkt. Tegelijk is er een tentoonstelling te bezichtigen van Jef Bal. Hij stelt kerstkaarten tentoon die hij zelf heeft ontworpen. ‘De Witte Vlinder’ bakt pannenkoeken.

De kerstmarkt heeft plaats in ‘De Smisse’, het lokaal van de Brigands. Dat is gevestigd in Vest 9a in Herentals. De deuren zijn geopend van 13 uur tot 18 uur. De toegang is gratis.