Kerstconcert Herentalse koren weer in aantocht Kristof Baelus

26 november 2018

10u19 0

De verenigde Herentalse koren voor de tiende maal een gezamenlijk kerstconcert op 15 december. Dit jaar brengt De Gagel, het Koninklijk Sint-Franciscuskoor, Canta Libre en Vocaal Ensemble Markant een afwisselend programma met traditionele en hedendaagse kerstliederen en liederen in de sfeer van Kerstmis.

Het kerstconcert van de Herentalse koren vindt plaats om 19:30 in de Sint-Jan de Doperkerk op de Molekens. Kaarten kosten 10 euro in voorverkoop en 12 euro aan de kassa en zijn te koop vis de website van de verschillende koren of telefonisch op 0478 / 48 89 76.