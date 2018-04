Kerkstraat tot vrijdag afgesloten voor verkeer 11 april 2018

02u48 0 Herentals De Kerkstraat in Herentals is nog tot 13 april afgesloten voor alle verkeer. De stad gaat er een fietssuggestiestrook aanleggen.

Die strook wordt aangelegd met afgeschuurde kasseien. Omdat het gladzagen in een atelier gebeurt, blijft een flinke strook van de drukke straat in het centrum een week lang open liggen. Eerder was nog gezegd dat er toch eenrichtingsverkeer door zou mogen, maar daar komt stad op terug. Auto's moeten omrijden via de Grote Markt, Zandstraat, Molenvest en Gildenlaan. Voetgangers en fietsers mogen wel in de straat passeren. (MVBO)