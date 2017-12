Kerk van 'Nieuw Parochie' sluit de deuren 02u23 0 Foto TJH Marianne kreeg bloemen voor haar inzet. Herentals Een tweehonderd mensen hebben op kerstavond de middernachtmis bijgewoond in de Onze-Lieve-Vrouwkerk in Herentals. De kerk en de aanpalende parochiezaal Nieuwland gaan op 1 januari dicht. Zondagmorgen 31 december sluit de laatste misviering een periode af van ruim tachtig jaar.

De kerk van de 'Nieuw Parochie', zoals ze in de volksmond heet, was de enige in Groot-Herentals waar een middernachtmis werd opgedragen. Gert De Naegel leidde de viering, hij is in Groot-Herentals pastoor van vijf parochies.





De Onze-Lieve-Vrouwparochie, die gevestigd is in de Nederrij, was vele jaren een levendige en bloeiende parochie. Honderden kinderen zijn er gedoopt, jongeren deden er hun eerste en plechtige communie. Vele koppels stapten er in het huwelijksbootje. Talrijke mensen zijn er naar hun laatste rustplaats gebracht. Maar ook de 'Nieuw Parochie' kon de terugloop van de kerkgangers niet tegenhouden. Nadat Willy Notelteirs als laatste pastoor de parochie verliet, zijn de diensten beperkt tot één viering op zondagmorgen. De voorbije jaren waren er geen dopen, huwelijken of begrafenissen meer. Daarvoor trokken de Herentalsenaren heel vaak naar de gerestaureerde Begijnhofkerk.





Op het einde van de viering, iedereen kreeg een glas glühwein of een kop warme choco aangeboden, nam Johan Peeters namens de parochie het woord. Hij dankte de vele mensen die de voorbije tachtig jaar hun steentje aan het parochiale leven hebben bijgedragen. De voorbije jaren was het vooral Marianne van der Geest die zich over de kerk ontfermd heeft. Zij is in de bloemetjes gezet.





Pater Kristiaan

Johan Peeters had ook lovende woorden voor pater Kristiaan, die elke zondagmorgen de viering voorgaat. Zondag 31 december gebeurt dat voor de laatste keer.





Wat er vanaf 2018 met het kerkgebouw en zaal Nieuwland zal gebeuren, is nog niet duidelijk. (TJH)