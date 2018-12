Kempense stations nog niet optimaal voor mensen met beperking Kristof Baelus

27 december 2018

14u17 0 Herentals Er blijken nog steeds veel assistentieaanvragen te zijn in de Kempense stations. In geen enkel station kan een persoon met een rolstoel zomaar opstappen, in sommige stations moet dit zelfs tot 24 uur op voorhand aangevraagd worden. Dit kan niet volgens Yoleen Van Camp (N-VA).

In de stations in Herentals en Geen moeten mensen met een beperking 24 uur op voorhand een aanvraag doen om de trein te kunnen nemen. In Turnhout en Mol is deze tijd terug gebracht tot drie uur. In de andere Kempense stations kan er geen aanvraag gedaan worden en is het voor mensen met een rolstoel onmogelijk om in of uit te stappen.

“Het systeem blijft te omslachtig en de infrastructuur laat te wensen over. In het station van Herentals is het een hele onderneming om op het correcte perron te geraken”, zegt Yoleen Van Camp. “ Er zijn geen liften en om over te steken naar een ander perron moeten de sporen vrijgemaakt worden. Nog op te veel plaatsen zijn assistentieaanvragen helemaal nog niet aan de orde, te gek voor woorden.”

Van Camp wil in het parlement blijven aandringen op een drieledige oplossing. Zo moet er in elk station de mogelijkheid zijn tot een assistentieaanvraag, de stations dienen rolstoelvriendelijker te worden en je zou overal binnen de drie uur na aanvraag een trein moeten kunnen nemen.