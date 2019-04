Kempens Karakter verhuist naar Kasteel Le Paige in Herentals Jurgen Geyselings

06 april 2019

21u25 0 Herentals Het stadsbestuur van Herentals zal vanaf 1 juli een groot deel van kasteel Le Paige ter beschikking stellen aan Kempens Karakter. Dat is het intergemeentelijk samenwerkingsverband rond erfgoed en toerisme van de gemeentes Berlaar, Grobbendonk, Heist-op-den-Berg, Herentals, Herenthout, Hulshout, Lier, Lille, Nijlen, Olen, Putte en Vorselaar.

Kersvers voorzitter van Kempens Karakter Stefan Verraedt en schepen van Erfgoed legt uit: “Kempens Karakter is, sinds de opstart in 2009, gehuisvest in het Herentalse begijnhof. Door de groei, zowel in opdracht als in aantal medewerkers, werd dat te krap.”

Het stadsbestuur diende in oktober vorig jaar een beheersplan voor kasteel Le Paige in. Op 28 maart werd het dat goedgekeurd. Nu kan het stadsbestuur aan de slag voor de herinrichting, heraanleg en het beheer van de site.

Volgens burgemeester Mien Van Olmen werd het domein Le Paige te weinig benut. “Een van de conclusies in het beheersplan was dat zonder vitale functies het erfgoed verloren gaat. Kempens Karakter vult die functies nu in.”

Huur

De eerste en de tweede verdieping van het kasteel komen via een huurcontract in handen van Kempens Karakter vanaf 1 juli. Het stadsbestuur vraagt om het kasteel als een open erfgoedhuis te beschouwen”, aldus schepen van Cultuur Jan Michielsen.

“Behalve het creëren van een open parkzone, blijft het gelijkvloers beschikbaar voor allerlei verenigingen. Die kunnen allebei gehuurd worden via cultuurcentrum ’t Schaliken. Daarnaast blijft de stad huwelijken organiseren in de prachtige setting van het kasteel.”