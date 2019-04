Kempens Karakter krijgt nieuw onderkomen op bovenverdieping van Kasteel Le Paige te Herentals Jurgen Geyselings

06 april 2019

Het stadsbestuur van Herentals zal vanaf 1 juli 2019 een groot deel van kasteel Le Paige ter beschikking stellen aan Kempens Karakter als vaste uitvalsbasis. Kempens Karakter is het intergemeentelijk samenwerkingsverband tussen de gemeentes Berlaar, Grobbendonk, Heist-op-den-Berg, Herentals, Herenthout, Hulshout, Lier, Lille, Nijlen, Olen, Putte en Vorselaar. Met deze gemeenten werkt Kempens Karakter samen rond erfgoed en toerisme.

Kersvers voorzitter van Kempens Karakter Stefan Verraedt en schepen van patrimonium, monumenten en erfgoed legt uit: ‘Kempens Karakter is, sinds de opstart in 2009, gehuisvest in het Herentalse begijnhof. Door de groei van de projectvereniging, zowel in opdracht als in aantal medewerkers, werd het fundatiehuis te krap voor een goede, veilige en werkbare huisvesting.’

Het stadsbestuur diende in oktober vorig jaar een beheersplan voor kasteel Le Paige in. Op 28 maart 2019 werd het ingediende beheersplan voor de site Le Paige goedgekeurd. Met de goedkeuring van het beheersplan erkent Vlaanderen een groot deel van de site Le Paige als ZEN-erfgoed en het park als open erfgoed. Binnen het goedgekeurde beheersplan kan het stadsbestuur nu verder aan de slag voor de herinrichting, heraanleg en het beheer van de site.

Volgens burgemeester Mien Van Olmen wijst het goedgekeurde beheersplan voor de site Le Paige uit dat het domein momenteel te weinig wordt benut: ‘Een van de conclusies in het beheersplan was dat, zonder vitale functies, het erfgoed verloren gaat. Door de unieke ligging liggen er heel wat kansen om het kasteel uit te bouwen tot een open streek- en erfgoedhuis. Voor een efficiënt beheer en sociale controle, voor maximale garantie tot behoud en ontplooiing van de site, zou een mogelijke piste zijn om het kasteel ter beschikking te stellen van een bovenlokale organisatie. De behoefte van Kempens Karakter aan een groter pand voor hun werking, de opdracht binnen het beheersplan en de inhoudelijke, logische link tussen de kasteelsite, haar rijke geschiedenis en de erfgoedopdracht van Kempens Karakter deed het stadsbestuur besluiten dat de intergemeentelijke erfgoedorganisatie een ideale huisvesting vindt in het kasteel. Kempens Karakter is dan ook opgetogen dat het van de stad de kans krijgt om in kasteel Le Paige haar opdracht verder te zetten voor de komende jaren.’

De eerste en de tweede verdieping van het kasteel komen via een huurcontract in handen van Kempens Karakter vanaf 1 juli 2019. Het stadsbestuur vraagt aan de projectvereniging om in hun opdracht het kasteel als een open erfgoedhuis te beschouwen en ook ruimte te laten voor andere waardevolle erfgoed- en streekpartners en initiatieven, aldus schepen van cultuur Jan Michielsen.

Schepen Jan Michielsen: ‘Naast het creëren van een open parkzone, verwelkomt het stadsbestuur graag de talrijke verenigingen, gebruikers en huurders in het kasteel. Dit blijft mogelijk door de gelijkvloerse verdieping en een gedeelte van de kelder ter beschikking te stellen voor polyvalent, socio-cultureel gebruik. Zowel de tuin als dit gedeelte van het kasteel kunnen blijvend worden gehuurd via cultuurcentrum ’t Schaliken. Daarnaast blijft de stad huwelijken organiseren in de prachtige setting van het kasteel. Vanzelfsprekend hopen we dat onze verenigingen mooie, waardevolle initiatieven als Midzomerthals of Open Park blijven organiseren in het park om de site te doen bruisen.’

Schepen Stefan Verraedt besluit: ‘Het stadsbestuur wenst Kempens Karakter veel succes toe op haar nieuwe locatie. De stad is overtuigd dat Kempens Karakter de site een nieuwe dynamiek kan geven, met aandacht voor socio-culturele partners en een prachtige locatie voor huwelijken. Op deze wijze kan de site Le Paige in de toekomst een knooppunt worden voor de omgeving en haar rol als lokale poort ten volle benutten.‘