Kempens Karakter bundelt sporterfgoed in tentoonstelling ‘Erfgoedkampioenen’ Kristof Baelus

19 februari 2019

13u12 0 Herentals Kempens Karakter bundelt het bijzonder rijke sportverleden uit de Kempen in de tentoonstelling Erfgoedkampioenen. Doorheen de expo vallen er verschillende sportdisciplines van plaatselijke tot zeer bekende sporthelden te ontdekken. Kempens Karakter maakt met de tentoonstelling een ronde doorheen twaalf gemeenten.

De tentoonstelling bevat beelden en originele objecten waardoor je als bezoeker de prestaties van onder andere Raymond Ceulemans, Sanne Cant, René Baeten, Rik Van Looy, Marleen Mols, Bart Wellens en Alphonse Steurs kan ontdekken. Niet enkel de bekende sporttakken zoals wielrennen, voetbal en turnen komen aan bod maar ook verhalen van talrijke sportclubs zoal, verdwenen sportpleintjes en volkssporten krijgen een plaats in deze tentoonstelling. Erfgoedkampioenen maakt al snel duidelijk dat veel oude volksspelen aan de basis liggen van onze hedendaagse sporten.

“De gemeenten zullen ook een gedeelte van de tentoonstelling uitwerken rond lokale sporthelden”, zegt Lieve De Saedeleer van Kempens Karakter. “Ook voor de kinderen tussen zes en twaalf is er een leuke speurtocht doorheen de tentoonstelling voorzien. Bij het correct oplossen van vier opdrachten slepen de kinderen een outfit van een ‘Kempioen’ ik de wacht.”

In de tentoonstelling zijn heel wat unieke objecten te bezichtigen zoals onder andere trainingsschema’s, truitjes, bekers en sportattributen van de verschillende sporthelden.

Tussen februari en juni houdt ‘Erfgoedkampioenen’ halt in twaalf gemeenten. Per locatie is er een uitgebreid programma beschikbaar. Meer informatie omtrent de verschillende programma’s kan je vinden via de website van Kempens Karakter.