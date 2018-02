Kempens afkickcentrum komt er snel WELLICHT NOG DIT JAAR GROEN LICHT VOOR RESIDENTIËLE OPVANG IN DE STOLP JEF VAN NOOTEN

24 februari 2018

02u32 0 Herentals Drugsverslaafde Kempenaars kunnen tegen 2020 wellicht in eigen regio afkicken. De plannen om van boerderij De Stolp in Ten Aard (Geel) een afkickcentrum te maken zijn vergevorderd. "Hoogstwaarschijnlijk komt er nog dit jaar groen licht", zegt Luc Op de Beeck. Nu willen verslaafden zich vaak niet laten opnemen omdat ze daarvoor moeten uitwijken naar Antwerpen of Limburg.

Meer dan twintig jaar wordt er al voor geijverd in onze regio, maar nu lijkt het er eindelijk van te gaan komen. De Kempen krijgt een opvangcentrum waar drugsverslaafden residentieel behandeld kunnen worden om van hun verslaving af te geraken. Dat centrum zal worden ondergebracht in boerderij De Stolp aan Haverbeemden in Geel Ten Aard, een hoeve die eigendom is van de provincie Antwerpen. "De plannen zijn vergevorderd. Wellicht komt er nog in 2018 groen licht", zegt Luc Op de Beeck, OCMW-voorzitter in Turnhout en bestuurder van Welzijnszorg Kempen. "In het centrum zal plaats zijn voor mensen die er langdurig moeten verblijven om van de drugs af te geraken, en eventueel komt er ook semi-residentiële opvang. De nood aan een residentieel drugscentrum voor de Kempen is groot, want we worden vaak geconfronteerd met drugsverslaafden die nergens heen kunnen."





Alleen al op de spoedafdeling van AZ Turnhout worden wekelijks 7 à 10 drugsgebruikers met een overdosis binnen gebracht. Verslaafden die het criminele pad op gaan, worden vaak door de rechter verplicht om zich residentieel te laten behandelen. Voor hen wordt een plaats gezocht. Maar voor wie op eigen houtje de beslissing neemt om af te kicken, is er vaak geen plaats. Een afkickcentrum in de Kempen kan daar verandering in brengen. "We hebben in Turnhout twee jaar geleden nog een drugsmonitor gedaan met mensen uit de sector, zowel professionelen als gebruikers en ex-gebruikers. Daarbij kwam een afkickcentrum in de Kempen als hoogste prioriteit naar boven", schetst Turnhouts schepen voor Preventie Peter Segers (sp.a). "De dichtstbijzijnde centra nu zijn in Antwerpen of Limburg. Dat is een hele grote drempel. Het is ook niet zo evident om er Kempense verslaafden binnen te krijgen."





Gevolg zijn lange wachtlijsten, en dat is nefast voor een efficiënte drugshulpverlening. "Als verslaafden bereid zijn om er iets aan te doen en zich willen laten opnemen, moet het snel gebeuren. Als ze dan nog een aantal weken moeten wachten totdat er plaats is, is de kans groot dat de motivatie weer afneemt. Zeker als ze daarvoor zo ver van huis moeten", besluit Segers.





Wanneer boerderij De Stolp wordt omgevormd tot afkickcentrum, zou er plaats zijn voor zo'n vijftien residenten.