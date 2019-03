Kathleen Helsen stelt unieke handleiding ‘Europa, hoe leg ik het uit?’ voor in basisschool De Vesten Kristof Baelus

12 maart 2019

12u20 0 Herentals Voor leerkrachten is het vaak niet eenvoudig op een eenvoudige manier het voortdurende Europa uit te leggen aan hun leerlingen. Gedeputeerde Kathleen Helsen stelt de gloednieuwe handleiding ‘Europa, hoe leg ik dat uit?’ voor in basisschool De Vesten in Herentals.

Door een constante veranderen van Europa is het niet evident om aan kinderen van de lagere school uit te leggen wat Europa nu precies doet en is. Dagelijks komen ze er via de media mee in contact en pikken ze er berichten over op. Kinderen blijven met veel vragen zitten, hiervoor ontwikkelde Europa Direct provincie Antwerpen een handleiding voor leerkrachten van het vijfde leerjaar.

“Momenteel scoorden we nog niet zo goed over onze kennis van Europa, hiervoor werden er al 15 jaar lang Europaweken georganiseerd”, zegt gedeputeerde Kathleen Helsen. “De vraag is groter dan het aanbod, waardoor deze handleiding er gekomen is. In ons land is het volgens de onderwijseindtermen verplicht om in de basisschool les te geven over de Europese Unie.

De leerlingen van De Vesten in Herentals gingen in de voormiddag aan de hand van een rollenspel aan de slag als Europese ministers, nadien gingen ze aan de slag als Europese parlementsleden. Tijdens dit rollenspel schaafden de leerlingen hun kennis bij over de werking van Europa. In het spel is het de bedoeling dat de leerlingen stemmen over een bepaald wetsvoorstel, nadat ze hierover allemaal de mening van hun land hadden meegedeeld aan de andere ministers.

“Als minister is het niet makkelijk om je land te vertegenwoordigen, soms had ik persoonlijk een andere mening dan de mening van mijn land”, zegt Fleur Dierick (10). “Het was wel heel leuk een leerrijk, er waren veel zaken die ik nog niet wist. Ik vind het ook belangrijk dat kinderen weten wat Europa is, wat ze doen en wat ze beslissen.”

De handleiding en presentatie zijn gratis te downloaden, indien een school extra materialen wenst kunnen deze ontleend worden bij drie uitleenpunten van de provincie. Momenteel zijn er ook 1500 handleidingen op papier beschikbaar voor de scholen. De handleiding is een uniek object binnen Vlaanderen, scholen kunnen zo elf aan de slag om een interactieve Europasessie te organiseren.

“Het is een zeer interessante handleiding, ik was van plan om dit jaar zelf met de leerlingen dergelijke activiteit te organiseren”, zegt Gitte Geyskens, juf van het vijfde leerjaar. “Vorig jaar volgde ik zelf een workshop hierover in de Hooibeekhoeve in Geel. Je ziet duidelijk dat alle leerlingen zeer geïnteresseerd waren en goed meewerkten, het is dus zeker voor herhaling vatbaar.”