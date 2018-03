Kasteel Le Paige krijgt restauratie in april 28 maart 2018

Het kasteel Le Paige werd in 1892 gebouwd en krijgt eind april een dringende en grondige restauratie. Eerder besliste de stad om het kasteel als vaste trouwplek om te toveren dus is deze restauratie zeker nodig. In de voorste zalen en in de kelder kampte het gebouw enkele jaren geleden met een waterlek, die kamers worden eerst gerenoveerd. Ook de sanitaire installaties worden vervangen en het torentje wordt tevens hersteld. De werken moeten tegen de zomer klaar zijn. (MVBO)