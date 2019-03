Kampioenenerfgoed strijkt neer op unieke locatie Le Paige Kristof Baelus

02 maart 2019

18u24 0 Herentals Er bestaat geen twijfel dat de Kempen een bijzonder rijk sportverleden heeft. Kempens Karakter bundelde de lokale Kempense sporthelden en organiseerde een reizende tentoonstelling, kampioenerfgoed, door enkele gemeenten. De tentoonstelling neemt nu een tussenstop in Le Paige in Herentals.

Van Sanne Cant tot Alphonse Steurs en van Marleen Mols tot Jan Ceulemans, geen enkele lokale Kempense sportheld mag ontbreken op deze reizende tentoonstelling. Je kan er verschillende disciplines ontdekken en kennismaken met talrijke sportclubs, verdwenen sportpleintjes en oude volkssporten.

“Er is zeker een grote belangstelling voor onze lokale helden”, zegt Ellen Van de Velde van Kempens Karakter. “We zijn gestart met onze tentoonstelling in Olen, waar we meer dan 400 bezoekers mochten ontvangen. In Herentals hebben we met Le Paige een van de meest unieke locaties ter beschikking, we hopen ook hier op een mooie opkomst.”

Kempens Karakter werkt steeds samen met het gemeentebestuur of een andere organisatie die iets kan bijdragen tot de tentoonstelling. In Herentals werken ze samen met Herentaldum, een organisatie die de rijke geschiedenis van Herentals in de belangstelling wil brengen.

“We zijn gevraagd om een kamer in Le Paige in te richten met onze Herentalse lokale helden”, zegt Ludo Torfs van Herentaldum. “We zijn hier met veel plezier op ingegaan, we hebben ons best gedaan om een zo aantrekkelijk mogelijk aanbod te voorzien.”