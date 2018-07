Jungle Jump op Domein Den Asberg 19 juli 2018

Van vrijdag 20 tot en met zondag 22 juli strijkt Jungle Jump weer neer op Domein Den Asberg. Jungle Jump organiseert springkastelenfestivals doorheen heel Vlaanderen.





De outdoor editie in Westerlo is echter uniek. "Met extra waterattracties, een groot zonneterras en een ruim grasveld bieden we het ideale speelmoment en afkoeling aan voor een vakantiedag in eigen regio. Dit natuurlijk bovenop meer dan 30 unieke springkastelen", klinkt het bij de organisatie. Het festival is dagelijks van 10 tot 19 uur open. De inkomprijs bedraagt 5 euro per dag per kind. Voor volwassenen is het gratis.





Van woensdag 15 tot en met zondag 19 augustus keert Jungle Jump terug naar Westerlo. Deze zomer is Jungle Jump ook voor de eerste keer te gast op Herentals Fietst en Feest, op 2 en 3 augustus telkens van 13 tot 20 uur. (WDH)