Jubileumuitgave van veeprijskamp 17 mei 2018

De jaarlijkse veeprijskamp, die op pinkstermaandag in Herentals wordt georganiseerd, is dit jaar aan zijn zestigste editie toe. Om 13 uur begint de wedstrijd. Dit jaar is er eveneens randanimatie, en wordt het publiek vergast op G-sportruiters en jachthoornblazers. Kinderen kunnen zich uitleven op het springkasteel





De veeprijskamp heeft plaats op het multifunctioneel terrein, dat gelegen is naast het voetbalterrein van VC Herentals op de Herenthoutseweg. (TJH)