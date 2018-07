Jozefa en Etienne vieren diamanten huwelijk 24 juli 2018

In woonzorgcentrum Sint-Anna in Herentals vierden Etienne Rouckhout en Jozefa Belmans hun 60ste huwelijksverjaardag. De jubilarissen, die voordien in de Zavelstraat woonachtig waren, verblijven sinds een jaar in Sint-Anna. Etienne werd geboren in Grotenberge, nabij Zottegem. Jozefa is een geboren en getogen Herentalsenaar. Ze zijn de ouders van vier kinderen, grootouders van twaalf kleinkinderen en overgrootouders van zes achterkleinkinderen. Beroepshalve waren Etienne en Jozefa de uibaters van drie tankstations.





