Jozef en Maria in hun blootje gezet

De beelden in de kerststal op de Grote Markt van Herentals hebben tijdens het kerstweekend af te rekenen gehad met vandalisme. Dieven gingen in de nacht van zaterdag op zondag aan de haal met de kleding van Jozef en Maria. Mensen van de dienst Toerisme hebben in extremis met lakens de beelden opnieuw aangekleed. Het beeld van het kindje Jezus lag pas op kerstdag in de kerststal. Bovendien dumpen sluikstorters vaak afval voor de kerststal. (TJH)