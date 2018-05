José en Lambert vieren hun 60ste huwelijksverjaardag 18 mei 2018

02u26 1

In Varendries in Noorderwijk vierden Lambert Salaets en José Janssens hun diamanten huwelijksjubileum. Lambert werd 83 jaar geleden geboren in Herentals, José 81 jaar geleden in Noorderwijk. Ze huwde bovendien op haar verjaardag. Lambert was werkzaam in de meubelsector en op de scheepswerven. Hij was vele jaren schatbewaarder bij de KWB in Noorderwijk. Samen zijn ze lid bij Okra. Lambert en José hebben drie kinderen, vijf kleinkinderen en vijf achterkleinkinderen.





(TJH)