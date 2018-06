Jonge fans juichen oorverdovend luid 19 juni 2018

02u47 0 Herentals Dat de Rode Duivels maandag met duidelijke cijfers wonnen van Panama, hebben ze niet alleen te danken aan hun eigen inzet en de supporters in Rusland. Op verschillende plaatsen in de Kempen werden de voetballers vooruit geschreeuwd. Is de weg naar de finale ingezet ?

Ondanks het feit dat de eerste match viel op een gewone werkdag, midden in de blokperiode, kwamen heel wat fans samen om te supporteren voor de Rode Duivels.





Enkele bedrijven gaven hun werknemers vrijaf, zoals Hermans Heftrucks uit Rijkevorsel. De sfeer in Hoogstraten zat er in elk geval al vanaf de eerste minuut in. Niet alleen in het WK-dorp overigens, maar ook in café De Rijkswacht, dat uitzonderlijk open was op maandag.Het WK-dorp in Hoogstraten lokte heel wat voetbalfans. "Er was rond 17 uur al echt een geweldige sfeer", vertelt medeorganisator Nick Jorissen. "De eerste helft was dan wel wat minder, maar toen niet lang na het starten van de tweede helft de eerste goal gescoord werd, ontplofte de boel."





En dat mag je letterlijk opvatten. Het gejuich was te horen tot ver in de omgeving. Ook Gert Snoeys was tevreden dat hij afzakte naar het Gravin Elisabethplein. "Het is altijd afwachten. Het zag er beroerd uit in de eerste helft, maar gelukkig hebben we alles rechtgezet na de pauze. Als enige favoriet halen we een duidelijke overwinning."





Of zoals de kleine Lise (bijna 2) uit Hoogstraten riep na het derde doelpunt: "Lukaaakoeeek", met de koek in de hand. Van een woordspeling gesproken. Het belooft wat te worden, in de Kempen komende zaterdag wanneer België voor de 6 op 6 gaat tegen Tunesië.





