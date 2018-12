Jonge cineasten tonen hun bekroonde kortfilms Jef Tegenbos

04 december 2018

10u35 0

Heilige Huisjes, dat tijdens de zomermaanden onder meer het populaire ‘De Preekstoel’ organiseert in de Sint-Waldetrudiskerk van Herentals, stelt op maandag 10 december twee kortfilms van jonge cineasten voor. Selina De Maeyer, een jonge cineaste die de voorbij zomer één van de opmerkelijke gasten was tijdens ‘De Preekstoel’ maakte de film ‘Come and See’. Het is een poëtisch verhaal over het mysterie van de eucharistie. Ze won er de prijs mee van de beste kortfilm van het Vaticaan.

De andere prent komt van Julien Kerknawi. In zijn film ‘A Broken Man’ speelt Koen De Graeve de hoofdrol. De film brengt het verhaal van een Belgische boer. Hij ziet dat zijn leven tijdens de oorlog volledig door mekaar wordt geschud. Kerknawi kreeg intussen reeds de vraag om een langspeelfilm, die gebaseerd is op de film, te maken.

De voorstellingen beginnen om 20 uur en gaan door in de bioscoopzaal van KOSH, campus Scheppersstraat, Scheppersstraat 9 in Herentals. De toegang bedraagt 7 euro.