Jonathan pakt wereldtitel in Short Mat Bowls singles 23 mei 2018

02u50 0

Herentals heeft er een wereldkampioen bij. Op het WK Short Mat Bowls (curvebowlen) in Zweden, ging Jonathan Payne bij de singles met de hoogste eer lopen.





De laureaat kreeg daarvoor een passende hulde in de Lakenhal van Herentals, waar schepen van Sport Liese Bergen hem namens de stad in de bloemetjes zette.





Jonathan Payne is eveneens de bezieler van Short Mat Bowls Club Herentals. In 2020 wordt het wereldkampioenschap opnieuw in Herentals georganiseerd. In 2008 gebeurde dat een eerste keer.











(TJH)