Jolien (20) heeft om de twee weken bloedtransfusie nodig wegens zeldzame bloedziekte: “De onzekerheid is ondraaglijk” Wouter Demuynck

18 april 2019

16u45 0 Herentals Op 24 augustus bundelen familie en vrienden van Jolien Rayen (20) en haar moeder Kizi Vissers (39) de krachten voor de benefiet ‘Een hart voor Jolien’. De jongedame heeft al van kleins af aan te kampen met de zeldzame bloedafwijking DBA, oftewel Diamond-Blackfan anemie. Die ziekte treft slechts 1 op de 200.000 mensen. “We willen de onbekende aandoening wat onder de aandacht brengen, maar ook proberen om de vele rekeningen van vroeger weg te werken”, zegt haar moeder Kizi Vissers.

Diamond-Blackfan anemie (DBA), vernoemd naar de twee Amerikaanse dokters die de ziekte ontdekt hebben, is een aangeboren afwijking die ervoor zorgt dat het beenmerg te weinig rode bloedcellen aanmaakt, wat leidt tot bloedarmoede. Al snel na de geboorte van Jolien bleek dat er wat mis was met haar. Ze was stil, heel rustig, zag bleek en kwam maar niet bij. “De eerste drie jaar heb ik praktisch in Gasthuisberg gewoond. Als 18-jarige moest ik mijn school opgeven en ben ik ook niet kunnen gaan werken”, vertelt haar moeder Kizi Vissers.

Toch leek het daarna de goede kant op te gaan met Jolien. Van haar 7 tot 13 jaar was ze in remissie en moest ze zelfs maar één per jaar of half jaar op controle. Maar daarna herviel ze. “We dachten eerst dat ze gewoon hoge koorts had, maar toen ze vertelden de dokters ons dat de zieke weer was aangewakkerd en dat Jolien enkel nog maar achteruit zou gaan”, vervolgt Kizi. Om DBA te behandelen, zijn er twee opties: bloedtransfusies of een behandeling met cortisone.

“In mei 2017 hebben we de behandeling met cortisone moeten stoppen, want zij reageerde er niet meer op. Sindsdien is ze enkel nog afhankelijk van bloedtransfusies. Destijds was dat om de zes weken, sinds kort is dat nu al om de twee weken omdat de situatie niet verbetert en haar hemoglobine anders te veel daalt. Als het niet snel beter gaat, gaan we met een beenmergpunctie onderzoeken of er geen sprake is van MDS, dat kan evolueren naar leukemie.” De zware behandeling baart Kizi veel zorgen. “Vooral de ijzerstapeling is mijn grootste zorg. Het kan alle organen aantasten. Het immuunsysteem van mensen met DBA is zwaar aangetast: elk kwaaltje kan grote gevolgen hebben. Die onzekerheid is ondraaglijk - dan heb ik nog liever dat ze zeggen dat ze kanker heeft en nog zoveel jaren te leven heeft.”

Voor en na de bloedtransfusies merkt Jolien een groot verschil. “De week ervoor slaap ik heel veel en ben ik erg vermoeid. Na de transfusie ben ik weer energiek“, zegt Jolien, die op SIMA in Aarschot een zevende jaar grime volgt. Ondanks de vele ziekenhuisbezoeken staat Jolien er telkens op om toch naar school te gaan. “Zij heeft altijd doorgeknokt. Zelfs als ze een briefje van de dokter had om een hele dag thuis te blijven, ging ze nog een halve dag naar school na haar controle. Ze gaat binnenkort afstuderen. Ik ben heel trots op haar strijdlust.”

DBA is wegens de zeldzaamheid een eerder onbekende ziekte. Op Facebook-groepen zoeken lotgenoten steun bij elkaar. Op die manier leerde Kizi Dirk Arts (57) uit Wijnegem kennen. Hij heeft zijn dokters al meermaals verbaasd door die leeftijd te halen. “Eerst was het: Dirk wordt 2 jaar. Daarna: Dirk wordt 9 jaar. Enzovoort. In mijn leven heb ik al zo'n 250 bloedtransfusies gekregen. Ook volg ik al heel mijn leven een behandeling met cortisone, voor mij is dat de enige behandeling die blijkt te werken om de DBA onder controle te houden. Die behandelingen zorgen wel voor een zware afbreuk van mijn lichaam: ik heb problemen met mijn hart, lever en ik lijd aan osteoporose en scoliose. De eerste lotgenoten met wie ik contact heb gelegd, zijn allemaal al overleden.”

Om de ziekte wat onder de aandacht te brengen, organiseren vrienden en familie op zaterdag 24 augustus een grote benefiet op Campus De Vesten in Herentals. Op het programma staan onder meer een BBQ, rommelmarkt, live-optredens en een rondrit met oldtimers. “Door de vele ziekenhuisrekeningen kom je in het schuldenstraatje terecht. Vroeger kreeg Jolien namelijk geen hospitalisatieverzekering. Nu is het al iets beter, maar ik moet vooral de rekeningen van vroeger en nu nog wegwerken. Ook zou ik mijn neus eens willen opsteken in andere landen om te kijken of daar een alternatieve behandeling is. Op dat vlak is Amerika mijn streefdoel”, besluit Kizi Vissers. Wie meer informatie over de benefiet wil of zich wil inschrijven, kan daarvoor terecht op www.eenhartvoorjolien.be.