Jobdag van het Belgische leger op Wolfstee Jurgen Geyselings

01 april 2019

10u06 0

Op woensdag 3 april organiseren Defensie en de VDAB op vier verschillende locaties in Vlaanderen een jobdag om in totaal vijfhonderd technische functies bij Defensie in te vullen. De jobdagen vinden plaats in Zeebrugge, Temse, Genk en Herentals. In Herentals kunnen geïnteresseerden zich melden aan Rietbroek 4 (Wolfstee).

De eenheid die aan Wolfstee in de schijnwerpers komt, is het 29ste bataljon logistiek gevestigd in Grobbendonk. Defensie is sinds kort gestart met vernieuwing en aankoop van allerlei nieuwe materialen, voertuigen, schepen en vliegtuigen. Op de terreinen aan Rietbroek zullen diverse materialen die eigendom zijn van het 29ste bataljon logistiek en Grobbendonk tentoongesteld worden om de kandidaten een beeld te geven van hun toekomstige job.

De eenheid uit Grobbendonk heeft momenteel meer dan 40 openstaande vacatures, voor uiteenlopende specialisaties en niveaus. Het gaat om vacatures van onderofficier Logistiek tot soldaat chauffeur. Voor meer info en demonstraties kunnen de kandidaten woensdag terecht aan de terreinen te Wolfstee.

