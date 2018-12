Jeugdraad geeft jongeren inspraak in Summer Kick Off 2019 Kristof Baelus

12 december 2018

12u31 0 Herentals De Herentalse Jeugdraad organiseerde in het verleden op het einde van het schooljaar het evenement Parkrock dat plaatsvond in het stadspark in Herentals. De laatste jaren vernieuwde de organisatie hun evenement en werd het omgedoopt tot Summer Kick Off. De Herentalse jongeren krijgen dit jaar inspraak in het festival.

De laatste jaren zag de Herentalse Jeugdraad de opkomst tijdens Summer Kick Off dalen. Hierdoor beslisten ze om een te bekijken wat de interesse is van Herentalse jongeren en hoe ze hier zouden op kunnen inspelen. “Uit de bevraging bleek dat jongeren graag zouden weten hoe ze zelf evenementen kunnen organiseren, hierdoor willen we ze nu inspraak geven in ons evenement. Zowel over de organisatie, als de catering, alsook de muziekgroepen die onze jongeren graag horen. Zij die willen kunnen zelfs mee in de werkgroep stappen”, zegt Anke Maes van de Herentalse Jeugdraad.

Het is enkel een brainstorm, er zullen geen definitieve beslissingen genomen worden. In februari zal er een open vergadering plaatsvinden van de Herentalse Jeugdraad. Hier zal een nieuwe update over Summer Kick Off 2019 gegeven worden.