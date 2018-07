Jeannine en Miel vieren diamanten jubileum 17 juli 2018

In het Hofkwartier in Herentals vierden Miel Mariën en Jeannine Jennis, die vele jaren op de Poederleeseweg hebben gewoond, hun 60ste huwelijksverjaardag. Beiden geboren en getogen Herentalsenaren zijn de ouders van vier kinderen en grootouders van vier kleinkinderen. Beroepshalve was Miel leraar Nederlands in het Scheppersinstituut in Herentals. Jeannine was bediende en is heel actief op de computer.











(TJH)