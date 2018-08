Jeannine en Karel vieren gouden jubileum 07 augustus 2018

In de Molenstraat in Morkhoven, vierden Karel Verlinden en Jeannine Van de Voorde hun 50ste huwelijksverjaardag. Karel werd geboren in Ter Hagen, Jeannine in Willebroek. Ze woonden verschillende jaren in Deurne, om later de familie te volgen naar de Kempen. Ze zijn de ouders van twee dochters, grootouders van vijf kleinkinderen en overgrootouders van twee achterkleinkinderen. Beroepshalve was Karel muzikant, Jeannine werkte in de horeca.





(TJH)