Jeanne en Karel vieren gouden jubileum 13 maart 2018

In Reibos in Noorderwijk, vierden Karel Aerts en Jeanne Stoffels hun 50ste huwelijksverjaardag. Karel werd geboren in Wortel, Jeanne in Meersel-Dreef. Ze zijn de ouders van vier kinderen en grootouders van negen kleinkinderen. In 1984 kwamen ze naar Herentals, en werden ze de zaakvoerders van warenhuis Nopri op de Grote Markt, dat sinds 1999 de naam van Delehaize kreeg. Later waren Karel en Jeanne nog vijf jaar aan de slag bij Delhaize in Lille. Vandaag steken ze af en toe nog een handje toe in Herentals, waar ze in al die jaren heel bekende gezichten zijn geworden. In hun vrije tijd genieten de jubilarissen van een fietstocht.





(TJH)