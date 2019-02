Jan Torfs krijgt factuur van 300 euro voor ziekenvervoer van twee kilometer Kristof Baelus

01 februari 2019

17u58 0 Herentals Jan Torfs (67) uit Herentals voelde zich op 28 oktober 2018 plots onwel door een lage bloeddruk. Hij belde de huisartsenwachtpost op die op hun beurt de hulpdiensten belden. De man kreeg nadien een factuur van 300 euro in de brievenbus voor een rit met de ziekenwagen van slechts twee kilometer.

“Ik woon slechts twee kilometer van het ziekenhuis in Herentals, en toch rekenen ze bij de ambulancedienst 55 kilometer aan”, zegt Jan. “Voor deze rit moet ik 300 euro betalen, gezien het niet levensbedreigend was had het veel goedkoper geweest als ik een taxi gebeld had.”

Op het moment van de feiten zou de ambulancedienst in Herentals en mogelijk in Geel niet beschikbaar geweest zijn. “Wij worden verwittigd door de 100-centrale en een computersysteem bepaald welke ziekenwagen er moet worden uitgestuurd, rekeninghoudend met beschikbaarheid binnen een bepaald gebied, zegt Daniël Van Temse van Het Vlaamse Kruis vzw. “Meestal is dat de dichtstbijzijnde maar soms kan er ook een ziekenwagen van op een verdere locatie vertrekken om geen blinde vlek te krijgen in de beschikbaarheid.”

Het klopt dat de patiënt het totaal aantal gereden kilometers van de ambulancedienst moet betalen, en dat hij dus een factuur toegezonden kreeg van 300 euro. De mutualiteit kwam in dit geval tussen in de helft van de kosten.

Jan vond dit echter niet kunnen en wilde via het Vredegerecht in Herentals de zaak laten regelen. Zij konden voor hem niets betekenen gezien de andere partij niet kwam opdagen.

Ondertussen is de wet hieromtrent aangepast en zal een rit voor dringend ziekenvervoer altijd 60 euro kosten, ongeacht de afstand. De mutualiteit zal dan niet meer tussenkomen in de kosten voor het dringende ziekenvervoer.

“Het is goed dat dit nu is opgelost, het kan niet zijn dat er na een interventie van twee kilometer zo’n grote factuur komt”, zegt Jan. “Het is ook goed dat de mutualiteit nu niet meer moet tussenkomen bij het ziekenvervoer.

