Inzendingen Cultuurprijs 2018 behaalden beide de overwinning Kristof Baelus

24 januari 2019

17u06 0 Herentals De twee inzendingen voor de Cultuurprijs 2018 in Herentals waren Theaterspektakel en The Ledgends. Na een spannende stemronde kwam de stemming uit op een ex aequo.

Theaterspektakel zette met ‘Twee oude vrouwtjes’ vooral in op het sociale aspect. Door hun samenwerking met Den Brand stonden verschillende personen met een beperking als evenwaardige acteurs op het podium.

The Legends maakten een musical ‘Cruise-in-Thals’ in samenwerking met zeer veel verschillende lokale verenigingen. De moeilijkheid van het betrekken van zo veel partners was hun succes.

Alle aanwezige verenigingen en individuele leden van de cultuurraad mochten hun stem uitbrengen. Beide inzendingen kregen exact evenveel stemmen en zullen een trofee ontvangen, op maat gemaakt voor deze cultuurprijs.