Inzamelactie landbouwfolie 17 mei 2018

Van maandag 11 tot vrijdag 22 juni kunnen landbouwers landbouwfolie inleveren op het recyclagepark in de Oevelse dreef. Dat is een jaarlijkse actie. De inzameling is volledig gratis. Gebruikte folies worden gerecycleerd tot nieuwe folies. Landbouwers gebruiken folie om hun gewassen te beschermen tegen wind, vogels en andere dieren. (WDH)