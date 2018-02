Inwonersaantal stijgt tot 28.000 15 februari 2018

Herentals heeft in 2017 de kaap van 28.000 inwoners overschreden, ze zijn ondertussen in totaal met 28.085, na een groei met 309 inwoners. In het centrum zelf wonen 20.875 Herentalsenaren, in deeldorp Noorderwijk 5.112 en in het andere deeldorp Morkhoven 2.097 mensen. In totaal wonen er 1.615 niet-Belgen in Herentals. Dat bedraagt 5,75 procent van de totale bevolking. In 2017 verhuisden 307 personen naar Herentals, dat maakt dat ze nu met meer dan 28.000 zijn. (MVBO)