Inwoners dansen door de straten 25 april 2018

02u44 0

Zaterdag 28 april is het 'Dag van de dans'. Op die dag nodig Danspunt alle steden en gemeenten uit om deel te nemen aan een dansketting. Herentals is voor deze eerste editie eveneens van de partij. Om 13.30 uur wordt er verzamelen geblazen aan de foyer van 't Schaliken, op de Grote Markt. Daar wordt de choreografie met de muzikanten doorgenomen. Het vertrek is om 14 uur en gaat het dansend door verschllende centrumstraten. (TJH)