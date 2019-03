Internering voor minnares die trucker neerstak op parking Henrad Jef Van Nooten

26 maart 2019

12u26 2 Herentals De Portugese vrouw die in november 2018 in Herentals letterlijk een mes in de rug van een vrachtwagenchauffeur heeft gestoken, wordt geïnterneerd. Dat heeft de raadkamer in Turnhout beslist.

De steekpartij deed zich midden november voor op de parking van Henrad in Herentals. Een 60-jarige Portugese vrachtwagenchauffeur moest een lading naar België brengen. Hij werd daarbij vergezeld door zijn minnares Ilda S. (44). Op de parking van Henrad in Herentals liep het mis. Tijdens een ruzie in de relationele sfeer stak de vrouw met een mes in de rug van haar minnaar. Het slachtoffer vluchtte weg, met het mes nog in zijn rug. Ruim 300 meter verderop slaagde hij erin een fietser tegen te houden en om hulp te vragen. Samen belden ze nadien aan bij een huis langs de Herenthoutseweg in Herentals. De bewoners verwittigden de hulpdiensten. Ook op dat moment stak het mes nog in de rug.

De vrouw werd opgepakt voor poging tot doodslag. Vier maanden na de steekpartij is het onderzoek afgerond. De raadkamer besliste om de vrouw te interneren. Het komt dus niet tot een proces.