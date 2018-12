Installatievergadering nieuwe gemeenteraad pas eind januari? Kristof Baelus

24 december 2018

09u08 0 Herentals Onlangs legde Open VLD HNM, SP.a, Herentals-Anders en Groen een klacht neer bij de Raad van Verkiezingsbetwistingen neer omdat volgens hun de verkiezingsuitgaven bij N-VA onregelmatigheden vertonen. Het onderzoek naar deze klacht is nog lopende. Hierdoor kan de installatievergadering van de nieuwe gemeenteraad ten vroegste eind januari plaatsvinden.

Door deze situatie zal de huidige gemeenteraad nog in functie blijven tot aan de eedaflegging van de nieuwe. Ook de burgemeester en het schepencollege zal hun functie blijven uitvoeren tot er duidelijkheid is over de situatie. “Ik werd opgeroepen om op 21 december de eed af te leggen als burgemeester bij gouverneur Kathy Berx. Ik had niet verwacht dat ik opgeroepen zou worden gezien de politieke situatie in Herentals, het kwam dus een beetje als een verrassing”, zegt Mien Van Olmen (CD&V).

Ondanks Mien van Olmen de eed reeds aflegde bij de gouverneur zal huidige burgemeester Jan Bertels (SP.a) in functie blijven tot Mien Van Olmen (CD&V) de eed ook aflegt tijdens de installatievergadering. Tijdens de laatste gemeenteraad van dit jaar kon Jan Bertels alvast rekenen op appreciatie van gemeenteraadsleden en burgers.