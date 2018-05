Infovergadering over sanering De Grabbelton 04 mei 2018

De eigenaars van de Grabbelton hebben de firma Bobrik, een erkende firma gespecialiseerd in het verwijderen van asbest, aangesteld om het afgebrande magazijn op te ruimen en de locatie te saneren. De sanering begint op maandag 7 mei en zal ongeveer twee weken duren. Vandaag beginnen op de locatie al voorbereidende werken.





Tijdens de sanering zullen werknemers van Bobrik zich in veiligheidskledij over de werf verplaatsen. Er is echter geen gevaar voor de volksgezondheid. Vorige week en de afgelopen dagen werden luchtmetingen gedaan en deze vonden geen asbestvezels in de lucht. De firma wordt bij de werf bijgestaan en gecontroleerd door asbestdeskundigen van de firma Oesterbaai. Asbestverwijderaar Bobrik nodigt alle buurtbewoners uit voor een informatievergadering over hoe de werken gaan verlopen. Deze informatievergadering vindt vandaag om 18 uur plaats in het Dorpshuis van Noorderwijk. (WDH)