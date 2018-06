Infomarkt kunstencampus 06 juni 2018

02u45 0

De nieuwe kunstencampus in Herentals zal in de toekomst gehuisvest worden op de Molenvest. Over een stand van zaken wordt op woensdag 6 juni een infomarkt georganiseerd van 18 uur tot 20 uur in de Lakenhal. (TJH)