Inbrekers aan de haal met kluis van Sport Vlaanderen Kristof Baelus

03 december 2018

17u14 1 Herentals In de nacht van dinsdag op zondag op maandag zijn dieven binnegedrongen in de Sporthal en de kantoren van Sport Vlaanderen in Herentals. De dieven maakte veel schade en gingen aan de haal met de kluis.

De dieven drongen vermoedelijk het volledig omheinde domein binnen door het draadwerk naast een poort door te knippen en te forceren. “Er is zeer veel schade, zowel in de inkom van het bureaugedeelte van Sport Vlaanderen hielden de dieven flink huis”, zegt adjunct centrum verantwoordelijke Elly Van Hove.

De dieven gingen ook aan de haal met de volledige kluis. Dit doet vermoeden dat er meer daders aan het werk geweest moeten zijn. De kluis zat ingemetseld in de muur en weegt zo’n 200 kilogram. Op de plaats waar de omheining stuk is werd ook een transportkarretje gevonden waarmee de daders vermoedelijk de kluis tot aan de weg vervoerd moeten hebben. Aan de receptie probeerden de daders een raam te forceren maar dat mislukte, wat ze daar zochten is nog niet bekend.

De totale schade moet nog in kaart worden gebracht.