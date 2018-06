Inbreker in cel 14 juni 2018

02u43 0

De raadkamer heeft de aanhouding bevestigd van een 40-jarige man uit Herentals die verdacht wordt van enkele inbraken. Hij liep tegen de lamp nadat hij op vrijdag 8 juni een inbraak pleegde in het containerpark in Geel. Hij klom er over een omheining en stal er elektromateriaal. Daarnaast wordt hij verdacht van twee woninginbraken. De man blijft zeker nog een maand achter de tralies. (JVN)