In 15 jaar nog nooit zoveel vacatures 34.712 IN DE LAATSTE 12 MAANDEN JEF VAN NOOTEN

10 augustus 2018

02u30 0 Herentals De economie in de Kempen draait op volle toeren. De voorbije 12 maanden werden in de regio maar liefst 34.712 vacatures gelanceerd. In 15 jaar tijd zijn er dat nooit zoveel geweest. Keerzijde van de medaille: duizenden vacatures raken niet ingevuld. "Van Roey ICT Group heeft op dit moment 43 vacatures open staan."

De voorbije 15 jaar waren er nooit eerder zoveel nieuwe vacatures in de Kempen als de voorbije 12 maanden. Dat blijkt uit een analyse die Voka - Kamer van Koophandel Mechelen-Kempen heeft gemaakt op basis van cijfers die VDAB heeft vrij gegeven. Voor de twee arrondissementen samen (Kempen en Mechelen) waren er van augustus 2017 tot en met juli 2018 maar liefst 53.561 vacatures. De grote meerderheid van die vacatures situeerde zich in de Kempen. "In die twaalf maanden zijn er voor het arrondissement Mechelen 18.849 vacatures geregistreerd: iets meer dan 13.000 vacatures via de officiële kanalen van de VDAB en nog eens 5.481 via selectiekantoren. Voor het arrondissement Turnhout gaat het via beide kanalen samen om 34.712 vacatures", zegt Nina Van den Driessche, woordvoerster van VDAB.





Volgens Voka breken de cijfers alle records. "In vijftien jaar tijd is het aantal ingediende vacatures bij de VDAB nog nooit zo hoog geweest. Het aantal ligt dubbel zo hoog als in dezelfde periode, vijftien jaar geleden. We doen daarmee beter dan voor de financiële crisis in 2008", zegt Voka-woordvoerder Wim Brillouet.





Toch zijn de cijfers over het aantal vacatures niet alleen maar een goednieuwsshow. Duizenden vacatures geraken niet ingevuld. In het arrondissement Turnhout staan op dit moment 5.163 vacatures open. Voor het arrondissement Mechelen zijn er dat 3.939.





Rem op groei

"Voor grote bedrijven zijn zoveel openstaande vacatures echt een probleem. Ze dreigen minder te produceren omdat de vacatures niet ingevuld geraken. Dit zet een rem op de verdere groei", aldus Wim Brillouet.





Eén van de bedrijven met een pak openstaande vacatures is Van Roey ICT Group, met vestigingen in onder meer Turnhout en Geel. De ICT-specialist heeft op dit moment 43 vacatures open staan. In de hoop die zo snel mogelijk ingevuld te krijgen, voorziet Van Roey zelf opleidingen. "We zoeken mensen die gemotiveerd zijn en een gezonde interesse hebben in de job van ICT'er. De tijd dat we enkel naar witte merels op zoek zijn, is voorbij", zegt manager Pat Van Roey. "We zorgen voor de invulling van vacatures door mensen op te leiden en door mensen binnen de organisatie sneller te laten doorgroeien."