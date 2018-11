Ida en Marcel vieren hun diamanten jubileum Jef Tegenbos

09 november 2018

10u40 0

In Kempenland in Herentals, vierden Marcel Verelst en Ida Van Dyck hun zestigste huwelijksverjaardag. Beiden geboren Olenaars zijn de ouders van vier kinderen, grootouders van veertien kleinkinderen en overgrootouders van zeventien achterkleinkinderen. Beroepshalve was Marcel werkzaam bij het Kempisch Asfaltbedrijf en verzekeringsagent in bijberoep. Ida was poetsvrouw en zorgde mee voor alle kleinkinderen. Tuinieren is een hobby, Ida is eveneens lid van Femma.