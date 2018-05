Horecazaken serveren gratis jazzmuziek 17 mei 2018

Jazz in Thals is sinds enkele jaren een vaste waarde op pinksterzondag. Diverse jazzbands zijn te gast in horecazaken in en rond het centrum van Herentals. Van 21 uur tot 1 uur openen café Brigand, Unico, Human, Druyts, Theatercafé, Jeugdcentrum 2200, Chapell Imperial, De Max en De Zalm hun deuren. (TJH)