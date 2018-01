Hoogspringer Jef Vermeiren hoopt op sterk debuut bij de juniores 02u42 0 Herentals Jef Vermeiren is zaterdag op het PK indoor in de Gentse topsporthal één van de favorieten in het hoogspringen bij de juniores. De net 17 jaar geworden atleet mikt op een resultaat van rond de 1m95.

Atletiek PK indoor

Afgelopen zomer was Jef Vermeiren één van de grote revelaties bij de scholieren. De Bevelnaar tilde zijn record op één jaar tijd van 1m74 (in 2016) naar 1m97. Zondag springt hij zijn eerste wedstrijd bij de juniores.





"Ik hoop dat ik toch rond de 1m95 zal kunnen geraken", licht hij zijn ambitie toe. "Dat zou mooi zijn om mee te beginnen. En dan zien we wel waar ik uitkom en hoe het nog gaat de rest van het indoorseizoen. Ik hoop natuurlijk om wel te winnen op het PK. Maar ik kan het moeilijk inschatten. De tweedejaarsjuniores ken ik nog niet zo goed. Ik heb nog niet dikwijls tegen die mannen gesprongen."





De conditie van de Ac Herentals-atleet is alvast in orde.





"Ik heb goed kunnen doortrainen na de zomer. Het is niet zo dat ik geblesseerd ben geweest. Vorig jaar heb ik heel veel progressie gemaakt. Ik hoop dat het nog kan blijven voortduren." (BSE)