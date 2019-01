Hoofdcommissariaat politie Neteland verhuist tijdelijk naar koekjesfabriek Mondelez Kristof Baelus

02 januari 2019

20u53 0 Herentals Vanaf juni zal het hoofdcommissariaat van politie Neteland op de Molenvest verhuizen naar de kantoorgebouwen van koekjesproducent Mondelez, eveneens in Herentals. Het korps zal van daar uit twee jaar lang hun activiteiten uitvoeren.

Politie Neteland heeft een huurovereenkomst met Mondelez afgesloten om in een voormalig kantoorgebouw in te trekken zolang de verbouwingswerken in hun commissariaat aan de gang zijn. Door de verbouwingen die in aantocht zijn zal het voor de politie haast onmogelijk worden om op een goede manier te kunnen werken. Het vroegere Proximusgebouw op de Molenvest zal omgetoverd worden tot een Kunstencampus waar ook de academie voor beeldende kunst en de academie voor muziek, woord en dans hun intrek krijgen. Ook de politie Neteland zal dus een vernieuwd hoofdcommissariaat krijgen. De verbouwing van het voormalige Proximusgebouw zal pas volgend jaar van start gaan.

Het kantoorgebouw van Mondelez is bijna instapklaar, al zullen er wel enkele veranderingen moeten plaatsvinden om er een werkbaar politiecommissariaat van te maken. “Het gebouw beschikt natuurlijk niet over cellen die nodig zijn voor tijdelijke aanhoudingen of over een wapenkamer”, zegt korpschef Luc Smeyers van politiezone Neteland. “We zullen deze en enkele andere vereisten zelf integreren in de kantoren die we huren.” De locatie moet ook beschikken over voldoende plaats om er het wagenpark van de politie te kunnen stallen en er dienen voldoende parkeermogelijkheden te zijn voor bezoekers, ook dit is ruim het geval op de site van Mondelez.

Prijskaartje

In de kantoren zullen onder andere douches, een keuken, cellen en een wapenkamer moeten komen. Het gaat hier enkel om de hoogst nodige ingrepen, die zullen starten in het voorjaar. In juni zou het commissariaat dan moeten verhuizen naar hun voorlopig nieuwe locatie. De prijs voor deze verbouwing is geraamd op 60.000 euro. Voorwaarde is wel dat politiezone Neteland ervoor moet zorgen dat de kantoren na de huurovereenkomst met Mondelez weer in hun oorspronkelijke staat zijn. Dit wil zeggen dat onder andere de wapenkamer en de cellen weer zullen moeten verdwijnen.

Personen die in het begin van deze zomer in het politiekantoor dienen te zijn zullen zich dus een eindje verder uit de stad moeten begeven richting de geur van versgebakken koekjes. Na twee jaar zou het politie- en burgerpersoneel weer hun intrek moeten kunnen nemen op hun oorspronkelijke locatie in de Molenvest, maar dat in een geheel vernieuwde infrastructuur.