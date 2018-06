Honderden willen glimp van Wout en Sarah OVERROMPELING AAN KASTEEL LE PAIGE VOOR 'TROUW VAN HET JAAR' KRISTOF DE CNODDER

02u37 0 Herentals Wereldkampioen veldrijden Wout Van Aert gaf gisteren het jawoord aan 'zijn' Sara De Bie en dat ging niet onopgemerkt voorbij. Zo'n vijfhonderd man tekende present aan kasteel Le Paige voor wat nu al mag bestempeld worden als het Herentalse 'huwelijk van het jaar'.

Het was gisteren gezellig druk aan kasteel Le Paige. Veldrijder Wout Van Aert en Sarah De Bie werden er op de middag verwacht voor hun burgerlijke trouw en honderden mensen stonden lang op voorhand klaar om een glimp van het koppel op te vangen. Om 11.30 uur arriveerden Wout en Sarah in een oude Porsche en een half uur later stapten ze - onder luid applaus - Le Paige buiten als man en vrouw. Uiteraard volgde een stevige kus op de trappen van het kasteel.





Heel wat van de nieuwsgierige toeschouwers bleken op één of andere manier een band te hebben met het kersverse bruidspaar. De 80-jarige Maria Baeten was zo iemand. "Ik ben een groot supporter van Wout", aldus Maria. "Mijn kleinzoon Kristof is Wouts beste vriend en is nu zijn getuige. Achterkleinkind Finn is dan weer bruidskindje. Je kan wel begrijpen dat ik dit niet wou missen. Vanuit mijn rolstoel heb ik niet alles kunnen zien, maar ik zag wel dat Sarah een prachtig kleed aan had."





"Ik ben supporter van Sarah", knipoogde Chris Vervoort, die samen met vriendinnen Ann en Lutgarde op de sokkel van een standbeeld was geklommen om een beter uitzicht te hebben. "Mijn dochter en Sarah hebben samen basketbel gespeeld. Jammer genoeg is mijn dochter net nu ziek. Ze vroeg me om goede foto's te maken, dus ben ik wat hoger gaan staan."





Tapwagen

Na de korte ceremonie ging het naar de overkant van de straat waar een tapwagen stond om de dorstige toeschouwers te laven. Henk Van Aert - papa van - hield het daar bij een watertje. "De dag is nog lang", lachte de trotse vader. "Het is echt mooi om zien hoeveel mensen naar hier zijn gekomen. Wout wou absoluut iets doen voor zijn supporters en dat wordt blijkbaar geapprecieerd."





In een schaduwplekje op een meter of tien van de tap namen Wout en Sarah ruim de tijd om de vele felicitaties in ontvangst te nemen. Opvallend: enkele overweldigde Van Aert fans vergaten af en toe de bruid proficiat te wensen, maar dat passeerde allemaal met de glimlach. Wout en Sarah - die verkozen om niet met de pers te praten - werden trouwens overstelpt met attenties. Zo overhandigde de 5-jarige Saar De Bie - een bijna-naamgenoot van de bruid - bijvoorbeeld een zelfgemaakte tekening.





Burgemeester Jan Bertels verbond Wout en Sarah in de echt en zag dat het goed was. "Het gebeurt niet elke dag dat er zoveel volk naar een trouw komt kijken, maar organisatorisch is alles perfect verlopen. In de eerste plaats is dit een hoogdag voor het koppel zelf, maar ook voor de stad Herentals. Het was heel sympathiek van Wout om zijn fans via de sociale media uit te nodigen. Zo werd het een gezellig evenement en dat kan ik alleen maar toejuichen."