Hondenlosloopweide aan Hellekens in voorjaar klaar Kristof Baelus

15 februari 2019

16u54 0 Herentals Vanaf het voorjaar kunnen hondenbaasjes en hun viervoeters hun hart ophalen in de allereerste hondenlosloopweide aan de Hellekens. Ook bekijkt het bestuur of er mogelijkheden zijn voor een hondenweide in Noorderwijk en Morkhoven.

Een van de kiesbeloften van het nieuwe bestuur, een hondenlosloopweide, wordt meteen waargemaakt. Deze zal zich situeren aan de afgraving aan de Hellekens.

“Voor de hondenlosloopweide werken we samen met het Agentschap Natuur en Bos dat de gronden beheert. Door een goede samenwerking kunnen we dit project realiseren”, zegt Yoleen Van Camp, schepen van Dierenwelzijn.

De stad wil de kleinere projecten zo snel mogelijk aanpakken en tot een goed einde brengen. De zaken die meer tijd nodig hebben zullen op termijn ook vorm krijgen. Met de hondenlosloopweide voldoet de stad aan de vraag van een groot aantal hondenliefhebbers. De groep dierenvrienden begonnen onlangs een petitie voor de aanleg van deze weide.

“We bekijken ook of er aan de Hellekens, binnen de Ring, een tweede hondenlosloopweide aangelegd zou kunnen worden”, zegt Eddy Vercammen van ANB.

Ook burgemeester Mien Van Olmen is trots op de realisatie van dit project. “We bekijken of er in Noorderwijk of Morkhoven ook een mogelijkheid is om dergelijk project te voorzien. Suggesties van burgers zijn altijd welkom, ik geloof in de kracht van onze burgers en neem hun ideeën graag mee op in het overleg.”

Concrete plannen voor de deelgemeenten zijn er nog niet. Voor Noorderwijk loopt er momenteel wel een onderzoek naar de omgeving rond het Buurtbos, achter de begraafplaats, mogelijk is dit een geschikte locatie voor een hondenlosloopweide.