Homahe fleurt Grote Markt op met vijfde Spiegelfeesten Kristof Baelus

28 februari 2019

18u16 0 Herentals Homahe zal van 15 tot en met 17 maart voor de vijfde keer de Herentalse Grote Markt opfleuren met een spiegeltent tijdens hun ‘Spiegelfeesten’. Dit jaar is er voor het eerst ook een brunch.

Ook dit jaar zal de traditionele Afterwork Party plaatsvinden op vrijdag. Van 19 uur tot en met 1 uur kan je komen dansen op de tonen van Milano Live. Er zullen dit jaar enkele special acts zijn waaronder een live saxofonist en violist.

“We hebben aan het stadsbestuur de vraag gesteld of we toch niet tot 3 uur mogen verder feesten”, zegt Wim Van Doninck van brasserie Den Beiaard. “Het is nog afwachten war er op het schepencollege beslist zal worden.”

Op zaterdag voorzien de horeca-uitbaters een kindernamiddag met grime, springkastelen en een kinderdisco. “Met de gratis inkom willen we zoveel mogelijk kinderen laten deelnemen aan de activiteiten, ook jeugdverenigingen zijn meer dan welkom”, zeggen de organisatoren. ‘s Avonds is er de bekende Mirror Party met tal van lokale dj’s.

“Nieuw is dat we op zondag starten met een brunch, vooraf inschrijven is noodzakelijk en kan online via de website van Homahe tot en met 10 maart. Ook in de horecazaken van de organisatoren zijn tickets te koop.

Vanaf 15 uur zal het Hertals zeemanskoor, Marcel en Vicky en dj Bex tot 22 uur het beste van zichzelf geven.

De Herentalse Spiegelfeesten is een organisatie van Homahe die bestaat uit de organisatie van zes Herentals horecazaken op de Grote Markt.